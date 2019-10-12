شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: مصر ستصبح البديل التجارى لقوائم بضائع نستوردها من إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني ، أن زيارته إلى القاهرة تمهد لتعزيز التبادل التجارى والتعاون الثنائى المشترك بين فلسطين ومصر، مؤكدا: أن فلسطين تسعى لتوسيع الميزان التجارى بين البلدين، والنهوض بالحجم التجارى بين مصر وفلسطين.

أضاف رئيس الوزراء الفلسطينى، خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل، ببرنامج "مساء dmc"، أن هناك العديد من المجالات والقضايا التى يمنحها اتفاق باريس الاقتصادى، ومنها استيراد الأسمنت من مصر، ومواد الإعمار بجميع أشكالها، والقضايا الزراعية والتكنولوجية وغيرها، متابعاً أن هناك قائمة من البضائع تستوردها فلسطين من إسرائيل، وسيتم عرضها على الجانب المصرى لتكون هى السوق البديل لإسرائيل.

وأشار أشتيه، إلى أن الجانب الفلسطينى سيقوم بالتنسيق مع الجانب المصرى من أجل حقل الغاز وجميع القضايا المتعلقة بالبترول، حيث تستهلك فلسطين فاتورة شهرية تقارب 3 مليون لتر من البنزين يوميا يتم استيرادها من إسرائيل، ولكن سيتم الترتيب مع الجانب العراقى أو الاردنى أو المصرى.

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وأضاف رئيس الوزراء الفلسطينى، أنه لا يعقل دولتين جارتين أن يكون الميزان التجارى بينهما لا يتعدى 160 مليون دولار، ولذلك نريد تعميق وتوسيع القوائم ونوعية البضائع بين مصر وفلسطين، موضحا أن هذه المرة الأولى التى يتم خلالها الترابط بين الجانبين بشكل حكومى ووزارى متكامل.