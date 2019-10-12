محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفا.
وتحمل السطور التالية أبرز تلك الوقائع التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..
إحباط تفجير ارتكاز أمني بالعريش
أحبطت قوات الأمن محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش من قِبل أحد الإرهابيين.
جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس النائب صلاح عيسى، وآخر، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بـ"تقديم وطلب وتلقي" رشاوى بقيمة مليوني جنيه.
على غير العادة عاد "صفوت أ."، (٤٨ سنة)، طبيب أسنان، إلى مسكنه في شارع الجنينة، بمنطقة الهرم، جنوب محافظة الجيزة، بعد دقائق من مغادرته له، فوجئ بحارس العقار وآخر يعبثان بمحتويات المسكن، وبخهما وحاول الاستغاثة بالجيران، إلا أنهما انقضا عليه وقاما بتكبيله وخنقه، خوفا من افتضاح أمرهما، وتركا جثته وفرا هاربين.
للمرة الثالثة.. إحالة محافظ المنوفية السابق للجنايات
أمرت النيابة العامة، بإحالة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، وأحمد سعيد مالك مركز أونسايس إيجيبت لصيانة السيارات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهما بغسيل أموال تقدر بـ28 مليون جنيه.
24 ساعة تشبث خلالها الشاب خالد نبيل بالحياة، لم يحقق أحلامه بعد، طموحاته لا تزال تراود "عقله الباطن" رغم دخوله في غيبوبة، حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته على يد نجل مالك العقار سكنه بمنطقة فيصل.
حياة بائسة مليئة بالمشكلات كانت كفيلة بأن يتملك اليأس وعدم الرغبة في مواصلة الحياة من صغيرة أتمت للتو عامها الـ19، أضحت أسيرة أحزان ومآسي أسرتها المفككة حتى قررت إنهاء كل ذلك بشكل مأساوي من شرفة بالطابق الخامس.
تباشر نيابة مصر القديمة، التحقيق في واقعة مصرع فتاة غرقًا في مياه النيل بعدما اختل توازنها أثناء التقاطها وخطيبها "صورة سيلفي".
كانت هذه تفاصيل خبر 7 أيام جريمة.. "سيلفي الموت وقتيل الشهامة ورسالة منتحرة الدقي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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