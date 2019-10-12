مؤشرات أولية: حسين خيري يقترب من مقعد نقيب الأطباء للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
كشفت مؤشرات أولية لنتائج فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، عن اقتراب الدكتور حسين خيري من الاحتفاظ بمقعده نقيبًا للأطباء للمرة الثانية على التوالي.
كانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بدأت فرز صناديق الاقتراع بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، بعد غلق باب التصويت في الخامسة مساء الجمعة.
ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية للانتخابات يوم الاثنين المقبل في مؤتمر صحفي بمقر دار الحكمة.
وأوضح مصدر لمصراوي، أن المؤشرات الأولية لنتائج الفرز بالقاهرة وبعض المحافظات، أظهرت تقدم الدكتور حسين خيري، وسط تنافس مع الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل نقابة الأطباء.
وخاض انتخابات التجديد النصفي 16 مرشحًا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة.
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