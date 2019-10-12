وزيرة الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يشهدان احتفالية "هنا نصلي معًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وخالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة، الاحتفالية الفنية التي أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان والذي يحمل عنوان "هنا نصلي معًا".

وأكدت وزيرة الثقافة أن مصر احتفظت بهويتها المتفردة على مر العصور وبقيت نموذجًا للتعايش، مضيفة أن ملتقى سانت كاترين يهدف إلى تعزيز قيم الإخاء بين الشعوب ويطلق رسالة محبة وتسامح للبشرية والحضارة الإنسانية.

وأشارت إلى أن احتفالية "هنا نصلي معًا" تعد أنشودة تمزج الإنشاد والترانيم لترتقي بالمشاعر والوجدان وتؤكد قدرة الفنون والإبداع على خلق جسور التواصل والتقارب بين الأمم.

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وأظهرت الاحتفالية التي أخرجها الفنان هشام عطوة قدرة الفن كقوة ناعمة في التواصل بين الشعوب بلغة عالمية واحدة تدعو إلى المحبة والسلام والتسامح وقبول الآخر حيث قدمت الفرق الفنية بأصوات من السماء مزيجًا من الإنشاد الصوفي والديني والترانيم القبطية لفرق كرواتيا- رومانيا- اليونان- المغرب، بالإضافة إلى فرقة السباعية من أسوان والتنورة التراثية والمطرب ماهر محمود وفرقة الهيئة الإنجيلية.

بدأت الاحتفالية بآيات من القرآن الكريم ثم كرياليسون (ارحم يا رب) لفرقة اليونان، والبردة السباعية مع فرقة رومانيا قداس الكاثوليك، بارك بلادي (الإنجيلية)، كرواتيا قداس للطوائف الدينية (قمر)، ملناش غيرك، مولاي، مبارك شعب مصر، واكتملت الرسالة في نهاية الاحتفالية عندما صعد الوزراء والسفراء الحضور إلى المسرح على أنغام أغنية أرض الكنانة تحيةً لخير أجناد الأرض.

حضر الاحتفال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبًا عن رئيس الوزراء، ووزراء السياحة، الآثار، الهجرة، التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، الشباب والرياضة وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى 32 من سفراء دول العالم.