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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
نشرت الإعلامية سالى عبدالسلام، الجمعة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بالحجاب.
وعلقت الإعلامية على الصورة قائلةً: "اللهم أرزقنا الرضا والثبات والجهاد"، وأضافت: "على فكرة جهاد النفس ده أصعب جهاد و كل ما تقع وتقوم تبقى بتجاهد وبثوابه وكل ما تحاول وتفشل تبقى بتجاهد.. أوعى حد يحبطك!".
وتفاعل الجمهور مع الصورة متمنيًا لها النجاح والتوفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر سالي عبدالسلام بالحجاب مُجددًا: "اللهم ارزقنا الرضا والثبات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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