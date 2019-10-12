سالي عبدالسلام بالحجاب مُجددًا: "اللهم ارزقنا الرضا والثبات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نشرت الإعلامية سالى عبدالسلام، الجمعة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بالحجاب.

وعلقت الإعلامية على الصورة قائلةً: "اللهم أرزقنا الرضا والثبات والجهاد"، وأضافت: "على فكرة جهاد النفس ده أصعب جهاد و كل ما تقع وتقوم تبقى بتجاهد وبثوابه وكل ما تحاول وتفشل تبقى بتجاهد.. أوعى حد يحبطك!".

وتفاعل الجمهور مع الصورة متمنيًا لها النجاح والتوفيق.