رئيس "الأهرام" ناعيًا "اللاوندي": مفكر وكاتب صاحب بصمة كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

نعى الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في الشؤون الدولية والذي وافته المنية الجمعة، عن عمر ناهز 64 عامًا.

وقال "سلامة"، لمصراوي، إن الدكتور سعيد اللاوندي كاتب محترم كبير ومفكر وكان دائما له بصماته ودوره في كافة القضايا خاصة فيما يتعلق بالقضايا والشؤون الدولية، كما كان أحد الكتاب المميزين في الأهرام.

وتابع: "في الفترة الأخيرة كان اللاوندي يصارع المرض وكان دائما يظهر وجها ايجابيًا بعزيمته الشديدة في مواجهة المرض لكن للأسف الشديد وافته المنية صباح اليوم"، نقدم العزاء لأسرته وللأسرة الصحفية بأكملها في وفاته ونتمنى من الله أن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.