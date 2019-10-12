أخبار مصر | عاجل.. تامر البوهي نقيبًا للأطباء بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تامر البوهي نقيبًا للأطباء بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فازت الدكتور تامر البوهي، بمنصب نقيب عام نقابة الأطباء الفرعية السويس، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.

وكانت قد أغلقت اللجان الانتخابية في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، أبوابها في تمام الساعة الخامسة، تمهيدا لغلق الصناديق وبدء عملية الفرز.

وشهدت الساعة الأخيرة في انتخابات نقابة القاهرة توافد عدد قليل من الأطباء للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.

وبدأت عملية الاقتراع في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء المجالس للفرعيات والنقابة العامة، وممثلي المناطق، واستمر التصويت من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وترشح 16 طبيبا على مقعد النقيب العام، و77 مرشحًا على مقعد العضوية بمجلس النقابة العامة التي يجرى عليها الانتخاب والبالغ عددها 12 مقعدًا، ويبلغ عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء 293 ألفا و588 طبيبًا، لكن من لهم حق التصويت وسددوا الاشتراكات ما يقرب من 200 ألف طبيب، وذلك في 27 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، حيث تخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي يشارك فيه 56 مستشارا من النيابة الإدارية.