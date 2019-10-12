مصر | نشرة حوادث "الخليج 365" اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365" اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

"جرح وكسر بالفك".. استعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل عامل بالطالبية

استعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي في واقعة مقتل عامل يدعى "أ.م" في عقده الثالث من عمره، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، على يد عاطل في عقده الثاني من عمره، بعد أن قام بضربه على رأسه بعصا خشبية مما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرير 4251 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميا دين ومحاور محافظة الجيزة.

مدير أمن الجيزة يوجه بمواصلة الحملات الأمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

عاجل.. مصدر أمني يكذب "الجزيرة" بشأن تظاهرات مقتل الطالب محمود البنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة قتل الطالب محمود البنا بالمنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضبط 200 لفافة بانجو بحوزة تشكيل عصابي ببلقاس

شنتت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، وقوات الأمن المركزى، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حملة أمنية مكبرة، استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة، الذين تخصصوا فى إتجار المواد المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائهم بمحافظة الدقهلية.

حملات مكبرة شنتها مكافحة المخدرات بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد

تمكنت مكافحة المخدرات من شن حملات مكبرة لضبط قضايا المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد وحماية الشباب من براثن الإدمان، ومن خلال الحملات تم ضبط (36) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى، ومتعاطى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد.

عاجل.. أسرار بالجملة في حيثيات الحكم في قضية "التخابر مع حماس"

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الدائرة الاولى بمجمع المحاكم بطره، حيثيات حكمها على قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس".

مجلس الدولة يضع 5 ضوابط لتنظيم ندب القضاة

فى قرار هو الأول من نوعه فى تاريخ مجلس الدولة، يضع المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين حيث وضع القرار خمسة ضوابط لتنظيم ندب قضاة مجلس الدولة فى ضوء النص الدستورى الذى استثنى إجازة الندب للجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائى وإدارة شئون العدالة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات القضاة وبما يكفل تفرغهم لإنجاز قضايا مصالح المواطنين.