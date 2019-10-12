شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط سيارة أمام منزل العقاد بأسوان يكشف واقعة تنقيب عن الآثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت واقعة سقوط سيارة بحفرة بشارع عباس فريد باسوان عن واقعة تنقيب عن الاثار بجوار منزل الاديب عباس محمود العقاد. في أثناء مرور ابن شقيق العقاد عز العقاد بالصدفة أمام منزل العقاد وجد سيارة ملاكى قد سقطت في حفرة التنقيب وعلى الفور تم الاتصال بالشرطة التي حضرت وعاينت المكان والذي تبين وجود حفر أسفلها للتنقيب عن الآثار. سقوط سيارة أمام منزل العقاد بأسوان يكشف واقعة تنقيب عن الآثار وحررت الشرطة محضرا بالواقعة.

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