شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نرفض عمليات القتل فى سوريا وسنوقع عقوبات على أنقرة إذا اضطررنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال نرفض عمليات القتل التى تقوم بها تركيا في سوريا وسنوقع عقوبات على أنقرة إذا اضطررنا.

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