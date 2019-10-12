شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء: إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، النتائج النهائية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، ظهر يوم الأثنين المقبل، والتي ستتضمن إعلان النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتستمر حتى الآن عمليات فرز الأصوات، بكافة اللجان علي مستوى الجمهورية، وسط منافسة بين الدكتور حسين خيرى والدكتور أسامة عبد الحى، والدكتور أحمد رؤوف و الدكتور جمال شعبان، على مقعد النقيب العام للأطباء.

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