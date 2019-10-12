شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية بانتخابات الأطباء.. منافسة بين حسين خيرى وأسامة عبد الحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء المشاركين بانتخابات التجديد النصفى للأطباء، تقدم الدكتور أسامة عبد الحى علي مقعد النقيب بمحافظة كفر الشيخ، حيث حصل علي 294صوت، مقابل 26 صوت.

وفي محافظة الاسكندرية، علي مقعد النقيب العام، حصل الدكتور حسين خيرى على 397 صوت، والدكتور أسامة عبد الحى 296 صوت، والدكتور جمال شعبان 70 صوت.

Advertisements

وفى محافظة الشرقية، علي مقعد النقيب العام، حصل الدكتور حسين خيرى علي 385 صوت، والدكتور أسامة عبد الحى 59 صوت.