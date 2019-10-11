شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: إنقاذ جميع ركاب طائرة «خدمات البترول الجوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبدالعزيز، بأنه تم إنقاذ جميع ركاب طائرة هيلكوبتر تابعة لشركة خدمات البترول الجوية بعد تعرضها لعطل فني عصر اليوم الجمعة، ما اضطر قائد الطائرة لعمل هبوط اضطراري على سطح المياه على مسافة ٦٥ ميلًا شمال بورسعيد.

وأوضح عبدالعزيز أنه تم إخلاء طاقم الطائرة والركاب الثلاثة، وقامت شركة خدمات البترول الجوية بالدفع بطائرتين هليكوبتر عكس خط سير الطائرة، وتم إبلاغ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي والذي أرسل طائرتين بالإضافة إلى لنش قام بإنقاذهم وتوصيلهم لقاعدة بورسعيد البحرية، وهم بحالة جيدة.