شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ يستقبل الناجين من حادث سقوط طائرة الخدمات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد طاقم طائرة الخدمات البترولية و3 فنين كانوا على متنها تم إنقاذهم بعد هبوط الطائرة اضطراريا في مياه البحر المتوسط على بعد ٦٥ ميل من سواحل بورسعيد وتم الاطمئنان عليهم بعد تقديم الرعاية الكاملة لهم.

ووجه اللواء عادل الغضبان خالص الشكر والتحية للجهات المعنية على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري في واقعة الهبوط الاضطراري للطائرة المروحية التابعة لشركة pas للخدمات البترولية على بعد ٦٥ ميل شمال بورسعيد بالبحر المتوسط وإعادة ركاب الطائرة وهم 3 من الفنيين و2 من اطقم الطائرة سالمين.