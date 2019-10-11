شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تتعرض إلى عاصفة ترابية وأمطار خفيفة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتاحت مدينة أسوان، مساء الجمعه، عاصفة ترابية مصحوبة بأمطار خفيفة، أدت إلى توقف جزئي في حركة السير والمشاه والحياة العامة، خاصة بمنطقة كورنيش النيل ومناطق غرب ووسط المدينة.

وأطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب المركبات بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة، كما قررت المحافظة رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء؛ تحسباً لسقوط أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة القادمة.

كما حذرت المحافظة الفنادق العائمة والمراكب بالتوقف عن رحلاتها بالنيل نظرا لارتفاع الأمواج تأثرا بالعواصف الترابية، ولحين تحسن الأحوال الجوية.