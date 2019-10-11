شكرا لقرائتكم خبر عن عمر طلعت زكريا يشكر مبارك ونجليه علاء وجمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكر «عمر»، نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، كل من سانده وقدم واجب العزاء في وفاة والده، وخص بالشكر ابنى الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك، على تقديمهما واجب العزاء في والده، وشكر «مبارك» على اتصاله بعائلة الفنان الراحل تليفونيًا.

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وقال «عمر» عبر حسابه على «إنستجرام»: «شكرًا لكل من واساني في وفاة أبي وأخص بالشكر الناس النضيفة الأصيلة الكويسة ولاد الأكابر ولاد الريس محمد حسني مبارك على سعيهم لحضور العزاء».

وأضاف: «أخص بالشكر السيد الرئيس محمد حسني مبارك على اتصاله شخصيا وتأدية واجب العزاء لي ولأختي ولأمي.. رينا يرحمك يا حبيبي ويجمعنا بيك في الجنة».

يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 58 عاما.