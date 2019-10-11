الخليج 365: "سفاح الأناضول.. أردوغان راعى الإرهاب والفوضى فى العالم العربى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان "سفاح الأناضول.. أردوغان راعى الإرهاب والفوضى فى العالم العربى"، وفيه: ديكتاتور تركيا دعم «داعش» فى سوريا والعراق وسرق النفط والثروات.. يسعى لتحرير مراقبون: أردوغان يعادى القاهرة بسبب انهيار مخططه التوسعى فى المنطقة بعد إسقاط حكم الإخوان المجرم يبتز أوروبا بورقة المهاجرين بعد إدانة زعمائها للعدوان على شمال سوريا.. ونزوح 70 ألف مدنى، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة من العدد الورقى. وداخل العدد وداخل العدد ـ «الحكومة»: لا صحة لخفض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية ـ «بريزنتيشن» ُتبهر الوسط الكروى فى احتفالية تسليم درع الدورى للأهلى ـ «بريزنتيشن» ُتبهر الوسط الكروى فى احتفالية تسليم درع الدورى للأهلى ـ 25% رسوما على واردات حديد التسليح و16% على البيليت 3 سنوات Advertisements ـ 16 قيادة إخوانية تحول 40 مليون دولار لـ 4 دول لتويل الإرهاب ـ 16 قيادة إخوانية تحول 40 مليون دولار لـ 4 دول لتويل الإرهاب ـ «روان» ضحية التنمر بالإسكندرية.. أصيبت بشلل فى وجهها بعد اعتداء والدة زميلتها وأهانتها قائلة: «أنت بنت بواب»ًعليها ضربا ـ السيسى مهنئا رئيس وزراء أثيوبيا بجائزة نوبل للسلام: فوز جديد لقارتنا السمراء ـ السيسى مهنئا رئيس وزراء أثيوبيا بجائزة نوبل للسلام: فوز جديد لقارتنا السمراء ـ نواب كارولينا الأمريكية: العاصمة الإدارية الجديدة نقلة على صعيد المدن الذكية بمصر ـ «التموين» تطرح منتجات الأسماك بأسعار مخفضة

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