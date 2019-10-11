شكرا لقرائتكم خبر عن أحلامهم أصبحت حقيقة.. قصص نجاح شباب مع جهاز المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصص نجاح جديدة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يدعم الشباب بتمويل مشروعاتهم من خلال القروض التى يحصلوا عليها. Advertisements ويقول عادل ناجى، صاحب مصنع إليكترونيات وأدوات كهربائية: بدأت المشروع بتاعى سنة 2006 وكان تصنيع كشافات طوارئ، وفى البداية كانت ورشة عادية، وبعد كده حصلنا على قرض من جهاز تنمية المشروعات بقيمة 300 ألف جينه. ويضيف:"مع مرور الوقت حصلنا على قرض أخر بقيمة 3 ملايين جينه وعملنا مصنع كبير للكاتيل والتليفزيون".

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