شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد عن التنظيم السرى لحركة النهضة: نرفض وجود أى جهاز خارج إطار الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المرشح الرئاسي التونسى قيس سعيّد، على الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية تلك القضية التى أثارت الشارع التونسى خلال الفترة الماضية واتهام سياسيون تونسيون لهذا التنظيم السرى لحركة النهضة بالتورط فى اغتيالات سياسية.

وقال المرشح الرئاسي التونسى، خلال المناظرة التى تجرى على التلفزيون التونسى، إن القانون يجب أن يطبق على الجميع من دون استثناء، متابعا:" نرفض وجود أي جهاز خارج إطار الدولة".

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وأوضح المرشح الرئاسي قيس سعيد، أن قضية الجهاز السري لحركة النهضة من مسؤولية القضاء، مؤكدا ضرورة تشكيل محكمة مختصة تبحث في قضية الجهاز السري لحركة النهضة.

واستطرد قيس سعيد:"سنلتزم بجميع الاتفاقيات التي وقعتها الدولة التونسية".