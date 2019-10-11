شكرا لقرائتكم خبر عن "زواج فى العناية المركزة"..مستشفى ناصر تنظم إكليل ابن مريضة لتحسين حالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في البداية أعلنت إدارة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة بقيادة الدكتور محمد ناجي، أن المستشفي استقبلت سيدة مسنة وتم إجراء الفحوصات اللازمة، وحجزها بالرعاية المركزة بالمستشفي، إلا أنه تم تحديد أمس لإتمام الإكليل الخاص بنجلها علي عروسه، فكانت هناك حالة من الحزن تسيطر علي نجل المريضة ووالدته بالمستشفي.

وأعلنت إدارة المستشفي، أنه تم تنظيم احتفالية بواسطة العلاقات العامة بالمستشفي، وتم تحديد موعد مساء أمس علي أن تكون هناك حالة من الهدوء داخل المستشفي وبالفعل تم تنظيم ذلك، وإتمام الإكليل داخل غرفة الرعاية لإدخال البهجة علي كل الأطراف وخاصة المريضة التي شهدت حالتها تحسن كبير بعد هذا الموقف.

وأعلنت إدارة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، أن هذه الاحتفالية تهدف للجانب الإنساني في المقام الأول، لتحسين حالة المريضة التي هي بالفعل شهدت تحسن كبير بعد إتمام إكليل نجلها بحضورها.

Advertisements