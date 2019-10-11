أخبار مصر | الصوفية تبدأ الاحتفال بمولد السيد البدوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصوفية تبدأ الاحتفال بمولد السيد البدوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الطرق الصوفية اليوم الجمعة، أول أيام الاحتفال بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا، والذى يتوافد عليه الآلاف من أتباع الطرق الصوفية من مختلف محافظات الجمهورية والدول العربية، ويستمر لمدة أسبوع حتى 17 أكتوبر الجاري.

ومن المتوقع أن يزور مدينة طنطا خلال الاحتفالات حوالي مليون زائر يوميًا، لتقديم النذور والأضاحي والاحتفالات ويتوسط مسجد السيد البدوي مدينة طنطا ويعد من بين الأكبر في المدينة، ومن أشهر المساجد في مصر، ويعرف باسم ''المسجد الأحمدي أو السيد البدوي".

وتكون الاحتفالات داخل المسجد عبارة عن دروس دينية وحلقات ذكر ومدح وتكون خارج المسجد احتفالات للطرق الصوفية حسب كل طريقة يقومون بما يسمي الزفة التي تأتي من الساري حتى المسجد يمدحون فيها آل البيت احتفالا بمولد السيد البدوي.

وتقوم الطرق الصوفية بتقديم الطعام والشراب بجانب حلقات الذكر والمديح التي يحرصون عليها كل ليلة حتى انتهاء أيام الاحتفال.