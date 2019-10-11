أخبار مصر | شاهد| انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد| انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرزت اللحنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، واللجنة المشرفة من أعضاء المجلس، صناديق الاقتراع، بعد غلقها في تمام الخامسة مساءً.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، قد أعلنت عن إغلاق صناديق الاقتراع، في تمام الخامسة مساءً، وعدم قبول أي من الناخبين من ساعته ووقته، من المتواجدين خارج اللجان، على أن يبدأ الفرز فورًا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، أعلنت في التاسعة صباحًا، فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى، لانتخاب النقيب العام للأطباء، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ويستمر التصويت حتى الخامسة مساء اليوم الجمعة.