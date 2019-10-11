شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك وطنية لتمويل مشروعات الطاقة لآبار الرى فى الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد انه تم الاتفاق مع عدد من البنوك الوطنية لتمويل مشروعات محطات الطاقة الشمسية لآبار الري الخاصة بصغار المزارعين ومشروعات الظهير الزراعي لشباب الخريجين، وذلك في اطار خطة المحافظة للاستغناء عن الكهرباء، وترشيد نفقات واستهلاك الطاقة .

وأضاف المحافظ، فى بيان له أن البنوك الوطنية ستتولى تمويل مشروعات الطاقة الشمسية من خلال منح تسهيلات في السداد، وبفائدة بسيطة ،حيث أن الوادي الجديد من المحافظات التي تجود بها مشروعات الطاقة الشمسية، نظرا لسطوع أشعة الشمس طوال العام، ونتيجة للمناخ الجاف بها، بالإضافة إلى ندرة سقوط الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ حاليا محطات طاقة شمسية لتشغيل آبار الري الحكومية بالوادى الجديد، بدلا من الكهرباء والسولار وهو الأمر الذى حقق نجاحا كبيرا فى كفاءة تشغيل الأبار والحد من الاعطال، فضلا عن ترشيد نفقات تشغيل هذه الأبار.

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