شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الرئيس السيسي حريص على ترسيخ قيم التسامح والسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح والسلام وفكر التعايش المشترك بين الناس جميعًا، وإحلال لغة الحوار محل لغة الخلاف والاقتتال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الحفل الذي نظمته محافظة جنوب سيناء ضمن فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان.

وقال وزير الأوقاف إن أهم ما يميز هذا الملتقى أنه إنساني بامتياز يُعلي قيم التعايش والسلام والمحبة، مشيرًا إلى أن الملتقى جاء في سانت كاترين ليلقي الضوء على تاريخ عظيم من التسامح حيث تعانق الإنسان والإنسان، مؤكدًا أن مصر عرفت تاريخًا عميقًا من التسامح.

وأكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أن تنظيم ملتقى سانت كاترين للتسامح بين الأديان هو رسالة سلام للعالم أجمع من الوادي المقدس نقول فيها نحن "شعب التسامح".

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للملتقى، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على تنمية سيناء وتقديم الدعم لأهلها.

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ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لتأسيس دولة حديثة تليق بمصر قيمة وقامة على المستوى العربي والإفريقي والعالمي.

وأشار إلى أهمية تنظيم ملتقى التسامح بين الأديان والذي يهدف في الأساس إلى تحقيق تجانس وود بين أتباع الأديان ما يرسخ التفاعل الإيجابي بين الناس، وبات الحوار هو الأسلوب الحضاري الذي يليق بالبشر؛ تفاديًا لكثير من الخراب والدمار.

وأضاف أن الحوار سبب في وحدة الصف وعودة المتباعدين وتصبح خلاله الأفكار هي الركيزة الإنسانية المثلى في مد جسور التواصل والتفاهم بين الأفراد والشعوب ونبذ التعصب والعنف.

وقال: دعونا نتعامل ونتفاعل مع القواسم المشتركة وبين الشعوب ونعلي قيم العدل والسلام والتسامح والتعاون المشترك وأن نجنب العالم آفة الصراعات.

وأضاف العبد أن إيمان المسلم لا يكتمل إلا بإيمانه بكل الكتب السماوية، وعلينا أن نعزز الروابط الإنسانية والعمل على تقريب وجهات النظر وأن نتفاعل مع تطور العلاقات الإنسانية والاتحاد؛ من أجل مواجهة الإرهاب والتطرف.

ونظمت وزارة الثقافة احتفالية غنائية بمجموعتين شملت إحداهما أناشيد دينية صوفية، فيما تغنت مجموعة أخرى بترانيم دينية مسيحية في تناغم يعكس مدى المحبة والإخاء بين الديانتين، كما تغنى الجانبان بعدد من الأغاني الوطنية.

وشهد الاحتفال كل من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، ورانيا المشاط وزيرة السياحة.