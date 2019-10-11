شكرا لقرائتكم خبر عن «معيط»: القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد القومى لتحقيق التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو التحول الرقمى وتحقيق أهداف الشمول المالى، وإرساء دعائم منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، ومكافحة جرائم غسل الأموال، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعكف على تحديث المنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية لحوكمة الإجراءات وتيسيرها وميكنتها، بما يساعد في تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى.

وقال، خلال لقائه مساعد وزير الخزانة الأمريكى لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلينجسلى، إن الحكومة مستمرة في استكمال ميكنة الإجراءات والمعاملات الحكومية للتيسير على المواطنين، الأمر الذي يسهم بالضرورة أيضًا في دمج القطاع غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، في ظل الحوافز الجديدة التي تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الانضمام طواعية إلى الاقتصاد الرسمى.

وأضاف «معيط» أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ليصبح قاطرة الاقتصاد القومى.

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ولفت إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال، وخفض تكلفة الإنتاج المحلى في مختلف القطاعات من خلال تطوير المظلة التشريعية، بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلى واستدامة تحسين معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل.

وكشف أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى أدى إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى، ورفع معدلات النمو، والحد من البطالة، وأصبح لدى مصر الآن فائض للتصدير في الكهرباء والغاز الطبيعى، مشددًا على أن مصر قادرة على تنفيذ المستهدفات المالية خلال الفترة المقبلة، في إطار «رؤية مصر 2030»، موضحًا أن التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، تأتى في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار وزير المالية إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل، الذي انطلقت مرحلته الأولى ببورسعيد، يُعد إحدى ثمار الإصلاح الاقتصادى، ويضمن توفير رعاية صحية متميزة للمواطنين، كما أن النظام التعليمى الجديد يرتكز على بناء قدرات الإبداع والابتكار لدى الطلاب لخلق جيل من الخريجين يكون قادرًا على النهوض بالوطن.

في السياق نفسه، قال مساعد وزير الخزانة الأمريكى لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب إن بلاده تحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع مصر، ولاسيما على الصعيد الاقتصادى، خاصة في ظل نجاح التجربة المصرية للإصلاح الاقتصادى، وما توفره المشروعات القومية من فرص استثمارية واعدة.

وأعرب عن تقديره وتقدير الحكومة الأمريكية النتائج المبهرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والتى فاقت التوقعات، والتى سوف تأتى بثمارها التدريجية للمواطن المصرى في خلق المزيد من فرص العمل وتوفير السلع والخدمات وتحسن قيمة الجنيه المصرى، بما ينعكس في تحسن معيشة المواطن المصرى، وتحسن وضع مصر كواحدة من أفضل الجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبى بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، معربًا عن أمله في زيادة التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في كل المجالات.