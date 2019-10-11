شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية أيمن سالم نقيبا لأطباء الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالشرقية برئاسة المستشار محمد الدالي، مساء الجمعة، فوز الدكتور أيمن سالم النقيب السابق بمنصب نقيب الأطباء للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية.

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كانت لجان الانتخابات شهدت إقبالا متوسطًا على مدار ساعات الأقتراع التي بدأت في التاسعة صباحًا وأغلقت في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، والتي أجريت على مقعد النقيب بمنافسة مرشحين وهما الدكتور أيمن سالم النقيب السابق والدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، فيما تنافس كل من الدكتور كريم الفخراني وماهر البباوي وعمر خطاب على مقعدي العضوية فوق السن، والدكتور أحمد نصر الدين عوض وريهام وحيد وغادة عبدالسلام شويخ على مقعدي العضوية تحت السن.

وقال الدكتور عاطف جودة، عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات وكيل نقابة أطباء الشرقية، أن اللجنة المشرفة أعلنت فوز الدكتور إيمن سالم بمنصب نقيب أطباء الشرقية، وكل من الدكتور كريم الفخراني وماهر البباوي على مقعدي العضوية فوق السن، والدكتورة ريهام وحيد وغادة عبدالسلام شويخ على مقعدي العضوية تحت السن.

يذكر بأن عدد الأطباء الذين أدلوا بأصواتهم بلغ قرابة 8٠٠ طبيب؛ لاختيار نقيب فرعي وأربعة أعضاء للنقابة من بينهم ٢ فوق السن و٢ تحت السن، وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وسط إجراءات أمنية لتأمين الانتخابات.