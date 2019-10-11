شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج «كيدز» لدعم وعلاج الأطفال المصابين بالسكر بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالشراكة مع الاتحاد الدولي للسكر (IDF) والجمعية الدولية لمرضى السكر من الأطفال والمراهقين (ISPAD)، أعلنت كريستيل صغبيينى، مدير عام سانوفي مصر والسودان، عن برنامج «كيدز» الذي بدأ في المناطق الأكثر احتياجا في مصر، ويهدف لدعم الأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول، وتجنب التمييز في البيئة المدرسية، وزيادة الوعي بفوائد نمط الحياة الصحية بين جميع تلاميذ المدارس.

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وأضافت، أن هذا البرنامج التعليمي، يأتي من ضمن المسؤولية الاجتماعية، ويستند على مجموعة أدوات كيدز العالمية التي تستهدف في المقام الأول المدرسين والممرضات العاملات في المدارس وغيرهم من الموظفين، إلى جانب أطفال المدارس (من 6-14 سنة) وأولياء أمورهم.

وأشارت كريستيل، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ حتى الآن 15000 مستفيد في 12 مدرسة العام الدراسي الماضي، وأنهم ملتزمون باستمرار دعم هذه النوعية من البرامج كجزء من الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.

وشددت، على أن الفترة المقبلة سوف تشهد التركيز على احتياجات المريض، خاصة وأنهم يعملون في مجال مرض السكر لأكثر من 85 عاماً، ولا يقتصر الالتزام تجاه المجتمع المصري على إنتاج وتوفير أدوية عالية الجودة في متناول المريض، وإنما أيضاً يمتد إلى دعم الهيئات الطبية، والمتخصصين في الرعاية الصحية وتدريب الأطباء والعمل على رفع الوعي من خلال برامج التوعية للكشف المبكر والوقاية من مخاطر مرض السكر الذي يعتبر من التحديات التي تواجه المريض.