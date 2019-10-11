شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: العدوان التركى يكثف هجماته على القحطانية ومحرقان بقذائف الصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السورية، أن قوات الاحتلال التركى، تعتدى بشكل مكثف على بلدة القحطانية وقرية محرقان بريف دمش الشرقى . وقالت سانا، أن العدوان التركى يستخدم قذائف صاروخية فى هجماته. Advertisements وكثفت قوات أردوغان الضربات بسلاحى الطيران والمدفعية لقوات سوريا الديمقراطية فى شمال شرق سوريا تطويرا لهجوم فجر تحذيرات من كارثة إنسانية، كما أثار احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على أنقرة.

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