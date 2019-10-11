شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قوات سوريا الديموقراطية تنشر فيديو لهروب عناصر داعش من سجن نفكور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قوات سوريا الديموقراطية، مقطع فيديو يظهر عناصر تنظيم داعش الإرهابى خلال هروبهم من سجن نفكور الواقع فى غرب مدينة القامشلى.
ووفقاً لبيان صادر عن قوات سوريا الديموقراطية، فقد هرب 5 من عناصر التنظيم الارهابى من سجن "نفكور" الذى يضم "مقاتلين أجانب من التنظيم".
واشار البيان إلى أن تركيا تواصل شن ضربات مكثفة قرب سجن جيركين، الذى يؤوى أيضا عناصر من التنظيم الإهرابى
ويشن جيش الإحتلال التركى وعناصر متشددة داعمة له منذ الأربعاء، هجمات عسكريا ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، التى أبدت خشيتها من أن يؤدى ذلك فى عودة داعش، الذى تحتجز قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم فى سجون ومخيمات مكتظة.
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