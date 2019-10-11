شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب معلمى سوريا يكشف غدا بالقاهرة تفاصيل العدوان العسكرى التركى على بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن وحيد الزعل ، نقيب معلمي سوريا وصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر اتحاد المعلمين العرب الذي ينطلق غدا السبت، ويكشف من على منصة المؤتمر تفاصيل الاعتداء التركي على بلاده في الحملة العسكرية المسعورة لقوات أر دوغان على الشمال السوري.

وأوضحت نقابة المعلمين المصرية ،أن نقيب معلمي سوريا سوف يتحدث عن شهداء المعلمين السوريين في الحرب الدائرة ببلاده ضد الإرهاب وخاصة خلال العدوان التركي الحالي وعلاقته بقطر وداعش.

وأضافت نقابة المعلمين أن نقيب سوريا سوف يكشف أوضاع التعليم في بلاده حالياً خاصة في المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

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