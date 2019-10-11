شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج أولية بانتخابات الأطباء في الجيزة: حسين خيري الأعلى بـ350 صوتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت النتائج الأولية في اللجنة الفرعية بالجيزة حصول الدكتور حسين خيري ٣٥٠ صوت، تلاه الدكتور جمال شعبان والذي حصل على ١٦٠ صوت، فيما حصل الدكتور محمد نصر على ١٠٠ صوت، وحصل الدكتور أسامة عبد الحي على ٧٠ صوت، من إجمالي ١٠٠٠ طبيب ادلوا بأصواتهم في الانتخابات باللجنة الفرعية.

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ويخوض الانتخابات 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية، من بينهم 5 مرشحين سيحصلون على المقاعد بالزكية في محافظات كفر الشيخ، وجنوب سيناء، والمنوفية، وأسوان، وأسيوط، و143 مرشح على مقعد عضو النقابة الفرعية فوق السن من بينهم 8 بالتزكية في محافظات شمال سيناء، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وأسوان، و128 مرشح لعضوية الفرعية تحت السن، بينهم 6 مقاعد بالتزكية في محافظات كفر الشيخ، وشمال سيناء، والوادي الجديد.

وتجري الانتخابات على مقعد النقيب، و12 مقعد، منهم 6 مقاعد على مستوى الجمهورية (3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلي النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.

وكانت النقابة أعلنت بداية الأسبوع الجاري عن توقف سير العمل الخاص بخدمات الأطباء، من يوم الخميس 10 اكتوبر إلى السبت 12 أكتوبر، على أن يكون اخر يوم عمل هو الاربعاء 9 أكتوبر، وذلك بسبب انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة يوم الجمعة 11 أكتوبر، على ان تعاود النقابة نشاطها صباح الأحد 13 أكتوبر.