شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة طاقم نوبتجية ورئيس تمريض للتحقيق فى الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد احالة طاقم النوبتجية ورئيس تمريض وحدة بدخلو بالداخلة الى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية الصحة، وذلك لعدم الالتزام بالنوبتجيات والانضباط الإداري . جاء ذلك خلال مروره المفاجئ اليوم علي مستشفي بلاط المركزي بإدارة بلاط الصحية ووحدات الشيخ مفتاح والراشدة وعزب القصر وبدخلو بإدارة الداخلة الصحية، حيث قرر تكريم طبيب وحدة عزب القصر، ورئيس طاقم التمريض بالوحدة لالتزامهم بتعليمات مكافحة العدوي والعمل علي تقديم خدمة صحية جيدة. وأوضح وكيل الوزارة أن الجولات المفاجئة مستمرة للوقوف على مدى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والالتزام بمعايير الانضباط الإدارى، ومدى الاستجابة الفورية تجاه الحالات الحرجة والطارئة.

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