شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» : سانت كاترين منطقة تعانقت فيها رموز الأديان الثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت احتفالية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان «هيا نصلي معا» والتي نظمتها محافظة جنوب سيناء بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن منطقة «سانت كاترين» التي تتعانق فيها رموز الديانات السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام، ففي مشهد نادر لا يمكن أن تجده إلا في مصر (أرض السلام)، يحتضن دير سانت كاترين بين جنباته كنيسة التجلي والتي يوجد بها رفات القديسة كاترين، ومسجد يعود إلى العصر الفاطمي، وشجرة العليقة التي ناجى عندها سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى، فهي مجمع أديان حقيقي.

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وأضافت أن سانت كاترين تحمل ملامح الشخصية المصرية التي اجتمعت فيها الديانات الثلاث في تآخ وتسامح وقبول للآخر.

كما أضافت الوزيرة أن شعار الملتقى «هنا نصلى معاً» الذي يهدف إلى مد جسور التواصل بين البشر يتوافق مع مفهوم أحد العناصر الرئيسية لمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة People 2 People الذي يدعو العالم للتعرف على الشعب المصري، وأن يعيش التجربة المصرية بكل جوانبها التاريخية والإنسانية والثقافية والفنية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية مدينة سانت كاترين كونها واحدة من المقاصد السياحية الهامة في مصر والتي تشتهر بتنوع الأنماط السياحية بها مثل السياحة الدينية، والسياحة الرياضية كتسلق الجبال والسفاري وغيرها، بالإضافة إلى أن «درب سيناء للمشي الطويل» يمر بجبل سانت كاترين وهو أول درب مشي طويل في مصر، وأحد دروب المشى السياحية أو الـ‪hiking وهى أحد الأنماط السياحية التي تهتم بها وزارة السياحة والتي تقوم بالترويج لها حيث إنها تمثل أحد أوجه السياحة المستدامة، والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتنمية ودعم المجتمعات المحيطة بها، وهو ما يتماشى مع رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على النهوض بقطاع السياحة من خلال تحقيق تنمية سياحية مستدامة.

كما شارك الوزراء في افتتاح استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد تطويرها وإضافة بعض المتعلقات الخاصة والمقتنيات التي كان يستخدمها السادات.