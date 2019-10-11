شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة خدمات بترولية في البحر شمالي بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هبطت طائرة هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول، اضطراريا في البحر على بعد 65 ميلا شمال مدينة بورسعيد المصرية أثناء عودتها من أحد حفارات البترول.
وتم إرسال فريق البحث والإنقاذ لتحديد موقع الحادث وانتشال ركاب الطائرة وإسعافهم، وتم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الواقعة.
وذكر مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، أن طائرة الخدمات البترولية كان على متنها 3 ركاب أجانب و2 من أفراد الطاقم، واستطاعوا الهبوط بسلام دون أي خسائر في الأرواح.
وأضاف المصدر، أنه تم إرسال فريق البحث والإنقاذ لتحديد موقع الحادث وانتشال ركاب الطائرة وإسعافهم وتم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادثة.
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