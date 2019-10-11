شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 14 بحادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب ١٤ شخصا بإصابات مختلفه في حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند كوبري ٨٣بالطريق الدولي وكانت السياره في سيرها في اتجاه بلطيم وتم نقل المصابين لمستشفيي بلطيم وكفرالشيخ للعلاج. وكان اللواء محمود حسن، مدير امن كفرالشيخ قد تلقي إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير ادارةالبحث الجنائي بوقوع حادث انقلاب سياره ميكروباص محمله بالركاب على الطريق الدولي بالموقع المذكور، وعلي الفور انتقلت سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفيى بلطيم وكفر الشيخ لتلقي لاسعافهم وعلاجهم.

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