شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فرز صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، فرز صناديق صناديق الاقتراع بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، بعد دقائق من غلق باب التصويت.

وأعلنت اللجنة أن أخر إحصائية لأعداد الناخبين في لجان ١٣ لجنة فرعية بالمحافظات حتى إغلاقها، وجاءت كالتالي:

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القليوبية 800 طبيب، وكفر الشيخ 328 طبيب، والغربية 650 طبيب، والمنوفية 420 طبيب، والدقهلية 1200 طبيب، والشرقية 500 طبيب، والسويس 280 طبيب، والاسكندرية 625 طبيب، ومطروح 65 طبيب، والمنيا 840 طبيب، وسوهاج 700 طبيب، والبحيرة 565 طبيب، والجيزة 1000 طبيب.

ويخوض الانتخابات 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية، من بينهم 5 مرشحين سيحصلون على المقاعد بالزكية في محافظات كفر الشيخ، وجنوب سيناء، والمنوفية، وأسوان، وأسيوط، و143 مرشح على مقعد عضو النقابة الفرعية فوق السن من بينهم 8 بالتزكية في محافظات شمال سيناء، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وأسوان، و128 مرشح لعضوية الفرعية تحت السن، بينهم 6 مقاعد بالتزكية في محافظات كفر الشيخ، وشمال سيناء، والوادي الجديد.

وتجري الانتخابات على مقعد النقيب، و12 مقعد، منهم 6 مقاعد على مستوى الجمهورية (3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلي النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.

وكانت النقابة أعلنت بداية الأسبوع الجاري عن توقف سير العمل الخاص بخدمات الأطباء، من يوم الخميس 10 اكتوبر إلى السبت 12 أكتوبر، على أن يكون اخر يوم عمل هو الاربعاء 9 أكتوبر، وذلك بسبب انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة يوم الجمعة 11 أكتوبر، على ان تعاود النقابة نشاطها صباح الأحد 13 أكتوبر.