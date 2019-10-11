شكرا لقرائتكم خبر عن غلق صناديق الاقتراع فى انتخابات التجديد النصفي لأطباء الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالشرقية عن إغلاق صناديق الاقتراع فى تمام الخامسة من مساء اليوم، والبدء فى عملية فرز الأصوات لإعلان النتيجة.

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وقال الدكتور عاطف جودة عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالشرقية إنه تم فتح الصناديق فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم وحرص عدد من أعضاء الجمعية العمومية على التواجد مع بدء التصويت فيما زاد إقبال الأطباء على اللجان عقب صلاة الجمعة، والذين بلغ عددهم ما يقرب من ١٠٠٠ طبيب للإدلاء بأصواتهم لاختيار نقيب فرعي وأربعة أعضاء للنقابة من بينهم ٢ فوق السن و٢ تحت السن، والتى أجريت تحت إشراف قضائي كامل وسط إجراءات أمنية لتأمين الانتخابات.

ويتنافس على مقعد نقيب الأطباء بالشرقية فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة، كل من الدكتور أيمن سالم أستاذ الأوعية الدموية النقيب الحالي للفرع، والدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

فيما يتنافس كل من الدكتور كريم الفخراني، والدكتور ماهر البباوي، والدكتور عمر خطاب على مقعدي العضوية فوق السن، بينما يتنافس كل من الدكتور أحمد نصر الدين عوض، والدكتورة ريهام وحيد، والدكتورة غادة عبدالسلام شويخ، على مقعدي العضوية تحت السن.