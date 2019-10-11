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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. انتهاء أول أيام الجولة الثانية للانتخابات التونسية بالخارج بعد إقبال الجالية للتصويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد أبناء الجالية التونسية بمصر على مقر بالسفارة التونسية للإدلاء بأصواتهم منذ الثامنة صباحا فى أيام التصويت بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة حيث فتح مقرين للاقتراع أحدهما بالقاهرة والثانى بالإسكندرية ،حيث تم الانتهاء أمس من كافة الاستعدادات لاستقبال فى جو يضمن الشفافية .
وبحسب تصريحات منسق الهيئة العليا للانتخابات التونسية عبدالوهاب الريسى فهناك ١٢٠٠ ناخب مسجلين فى دائرة مصر متوقعا نسبة مشاركة أكبر من الجولة الأولى متمنيا أن تكون هذه المرحلة مرحلة وضع أسس الديمقراطية بتونس التى ستترسخ على مدى السنوات القادمة .
ويستمر استقبال الناخبين على مدى الثلاثة أيام المخصصة للاقتراع بالخارج، بدءا من الثامنة صباحا، وحتى السادسة مساء(حسب توقيت كل دولة) بالدوائر الواقعة خارج تونس فى 45دولة .
كانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية التي جرت في 15 سبتمبر الماضي، أسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي الذي تمكن من حصد 15.6% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين الجولة الثانية.
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