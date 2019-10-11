شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطرارى لطائرة خدمات البترول ونجاة ركابها بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى المصرى أن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول تعرضت اليوم لهبوط اضطراري في البحر على بعد 65 ميل شمال بورسعيد أثناء عودتها من أحد حفارات البترول متجهة إلى مدينه بورسعيد وعلى متنها 3 ركاب اجانب واثنين من أفراد طاقم الطائرة وهم جميعا بخير. Advertisements وقد تم إرسال فريق البحث والإنقاذ لتحديد موقع الحادث وانتشال ركاب الطائرة واسعافهم وتم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الواقعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطرارى لطائرة خدمات البترول ونجاة ركابها بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.