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نقابة الأطباء تعلن بالأرقام عدد المشاركين فى التصويت بالانتخابات فى 13 محافظة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إن أخر إحصائية لأعداد الناخبين في بعض لجان انتخابات التجديد النصفى  بالمحافظات، إن عمليات التصويت شهدت إقبالا كثيف، من الأطباء علي مستوى المحافظات.

 

وأوضحت النقابة، في بيان، أن عدد المشاركين فى التصويت حتي إغلاق اللجان، الساعة الخامسة مساء اليوم، جاءت كالتالي:

القليوبية 800 طبيب

كفرالشيخ 328 طبيب

الغربية 650 طبيب

المنوفية 420 طبيب

الدقهلية 1200 طبيب

الشرقية 500 طبيب

السويس 280 طبيب

اسكندرية 625 طبيب

مطروح 65 طبيب

المنيا 840 طبيب

سوهاج 700 طبيب

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البحيرة 565 طبيب

الجيزة 1000 طبيب

 

ويأتى ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات فرز الأصوات بكافة اللجان على مستوى الجمهورية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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