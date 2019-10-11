شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تعلن بالأرقام عدد المشاركين فى التصويت بالانتخابات فى 13 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إن أخر إحصائية لأعداد الناخبين في بعض لجان انتخابات التجديد النصفى بالمحافظات، إن عمليات التصويت شهدت إقبالا كثيف، من الأطباء علي مستوى المحافظات.

وأوضحت النقابة، في بيان، أن عدد المشاركين فى التصويت حتي إغلاق اللجان، الساعة الخامسة مساء اليوم، جاءت كالتالي:

القليوبية 800 طبيب

كفرالشيخ 328 طبيب

الغربية 650 طبيب

المنوفية 420 طبيب

الدقهلية 1200 طبيب

الشرقية 500 طبيب

السويس 280 طبيب

اسكندرية 625 طبيب

مطروح 65 طبيب

المنيا 840 طبيب

سوهاج 700 طبيب

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البحيرة 565 طبيب

الجيزة 1000 طبيب

ويأتى ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات فرز الأصوات بكافة اللجان على مستوى الجمهورية.