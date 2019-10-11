شكرا لقرائتكم خبر عن "الجزيرة تفبرك "..تداولت فيديوهات عزاء أصدقاء قتيل المنوفية كمظاهرة معارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من أصدقاء قتيل المنوفية على التوجه لمنزله لتقديم واجب العزاء، فاستغلت قناة الجزيرة هذا التجمع وتداولته على انه مظاهرة.

جاء ذلك على خلفية ما تناولته صفحة "الجزيرة – مصر" على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقيام متظاهرون اليوم الموافق 11 الجارى فى مدينة تلا (بمحافظة المنوفية) بالتوجه أسفل منزل الطالب محمود البنا "الذى توفى يوم 9 الجارى متأثراً بإصابته التى حدثت نتيجة تعدى ثلاث طلاب عليه بإستخدام "مطواة" على إثر مشادة بينهم".

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وتبين قيام بعض أصدقائه وأقاربه وجيرانه بالتوجه لمنزل أسرته لتقديم واجب العزاء والتعبير عن مشاعر المواساة والحزن الشديد على تلك الواقعة التى ترجع أسبابها إلى تدخل المجنى عليه وإعرابه عن إستياءه لتعرض أحد الجناه لفتاة أثناء سيرها بأحد شوارع المدينة.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية المعنية قد تمكنت من تحديد وضبط مرتكبى واقعة قتل الطالب المنوه عنها.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.