صور.. بدء مؤتمر حاشد لأهالى مركز بلبيس بحضور توفيق عكاشة لدعم الدولة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، مؤتمر حاشد لأهالي مركز بلبيس محافظة الشرقية، لدعم الدولة المصرية، وذلك بدعوة من العمد بمركز بلييس وبحضور الإعلامى توفيق عكاشة. حضر المؤتمر الآلاف من أبناء قرب مركز بلبيس، ومشايخ وكبار العائلات بالقري والشباب. Advertisements وقال العمدة طارق الأعصر عمدة قرية الكتيبة، إن الهدف من المؤتمر هو توصيل رسالة للجميع أن أهالي مركز بلبيس،علي قلب رجل واحد خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية.

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