شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية لانتخابات الأطباء بالقاهرة.. تقدم حسين خيرى على منصب النقيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات الأطباء المشاركين، بانتخابات التجديد النصفى، بالنقابة الفرعية بمحافظة القاهرة، تقدم الدكتور حسين خيرى، علي مقعد النقيب العام للأطباء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عمليات فرز الأصوات، بكافة اللجان علي مستوى الجمهورية.
واستمرت عمليات التصويت باللجنة الفرعية، بمحافظة المنيا حتى السادسة مساء، وذلك للإقبال الكثيف من الأطباء، حيث بلغ عدد الناخبين ١٢٥٠ طبيب.
ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء، 16 مرشحا، بجانب 4 قوائم رئيسية، "المستقبل، الاستقلال، التقارب، أطباء مصر، الحكماء".
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