شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى: نشر القوات فى المنطقة رسالة مهمة للإيرانيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارك إسبر وزير الدفاع الأميركي، لم أحصل على إشارة عن رغبة تركيا في وقف عملياتها العسكرية شمال سوريا.
وأكد وزير الدفاع الأميركى، على أن لم يعط أحد الضوء الأخضر لتركيا للقيام بهذه العملية العسكرية، وأن نشر القوات في المنطقة رسالة مهمة للإيرانيين.
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