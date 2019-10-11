شكرا لقرائتكم خبر عن سفير تونس لليوم السابع: السلطات المصرية سهلت لنا إجراءات نقل جثمان الماجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن سفير تونس لدى القاهرة نجيب منيف تعاون السلطات المصرية والقائمين على العمل بمطار القاهرة مع السفارة لتسهيل عملية نقل جثمان المخرج التونسى شوقى الماجرى الذى وافته المنية أمس، معبرا عن تقديره وشكره لتلك السلطات لما قدمته من جهد وروح تعاون طيب .

وأضاف منيف، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن جثمان الماجرى قد وصل اليوم تونس فى تمام الساعةالعاشرة والنصف صباحا بتوقيت تونس، مؤكدا أن السفارة حرصت على التواصل مع أسرته منذ اللحظات الأولى لوفاته، وسارعت باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان خلال أقل من 24 ساعة .

وأوضح منيف أن الحكومة التونسية تكفلت بمصروفات نقل الجثمان إعمالا بالقانون التونسى فيما يخص أبناء الجالية التونسية .

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وأوضح منيف أنه تلقى العزاء من إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والفنان أشرف ذكى وعدد من الفنانيين منهم لطيفة وصبا مبارك وعير منيف عن امتنانه للمشاعر الطيبة التى أبدوها فى وفلة قامة فنية تونسية، مؤكدا أن لم توجد أى معوقات لنقل الجثمان بالمطار.

وكان محمد نجل شقيقة المخرج الراحل قد توجه بنداء إلى الفنانة لطيفة أمس قائلا ''نعرف مكانة شوقى عندك وعلاقتكما الوطيدة.. نرجو أن تتدخلي لتسريع الإجراءات لأن أفراد العائلة لا يمكنهم التنقل حاليا إلى مصر"، وقال محمد إن لا أحد من العائلة يمكنه السفر لمصر حالیا بسبب انتھاء صلاحیة جوازات أغلب أفراد الأسرة، كما أكد أنه تلقى اتصالا من وزارة الشؤون الثقافیة وسفیر تونس بمصر نجیب منیف.

يذكر أن المخرج التونسى شوقى الماجرى، الذى وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 58 عاما إثر سكتة قلبية وولد الماجرى عام 1961 وقدم العديد من المسلسلات التليفزيونية فى دول عربية مختلفة مثل مصر وسوريا والأردن منها (أسمهان) و(سقوط حر) و(حلاوة الروح) و(هدوء نسبى) و(الطريق الوعر)، كما قدم عام 2012 فيلم (مملكة النمل) بطولة عابد فهد وصبا مبارك ومنذر رياحنة.