وزير الدفاع الأمريكى: لن نتخلى عن سوريا وخطوة أردوغان تضعنا بموقف حرج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكى، إنه أعرب لوزير الدفاع التركى عن رفضه الشديد للعملية العسكرية فى سوريا، موضحا أن تركيا أكدت أن العملية العسكرية ستكون محدودة النطاق.

وأكد وزير الدفاع الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى له مع رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكيين: "لن نتخلى عن سوريا الديمقراطية، وخطوة أردوغان تضعنا بموقف حرج". وتابع: "سنستمر فى العمل مع سوريا الديمقراطية لضمان هزيمة داعش".