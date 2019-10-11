عمرو موسى يهنئ أبي أحمد بـ"نوبل" ويطالبه بنشر السلام في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

هنأ عمرو موسى، عضو هيئة حكماء إفريقيا ووزير الخارجية الأسبق؛ أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام، قائلاً: "أهنئ رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام، كما أهنئ الشعب الإثيوبي الشقيق والقارة كلها".

وأضاف "موسى": "اليوم يتحمل أبي أحمد بمسئوليات إضافية تأتي مع جائزة السلام، السلام في القرن الإفريقي أساسي للأمنين الإفريقي والعربي، كما هو مهم لمصر وإثيوبيا معاً".

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ودعا موسى، أبي أحمد للعمل مع مصر والسودان، وباقي دول القرن والإقليم؛ على إقامة منطقة تضامن وتعاون وسلام، وأن يعمل على تحقيق حالةٍ من الرضاء الإقليمي العام.

واستطرد قائلاً: "لابد لتحقيق هذا الرضاء العام أن يتم التوصل لحل منصف مقبول من الجميع لموضوع سد النهضة واستحقاقات مياه النيل والتنمية المشتركة".

وذيل تهنئته بالقول: "في رأيي أن الفهم الصحيح لجائزة نوبل للسلام هو المسئولية التي تأتي معها، مهمٌ هو ما بعد الحصول عليها وليس ما جرى قبلها".