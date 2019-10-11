"العليا للأخوة الإنسانية" تهنئ رئيس الوزراء الإثيوبي لفوزه بجائزة نوبل للسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

هنأت اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية، رئيس الوزاء الإثيوبي آبي أحمد، بمناسبة فوزه بجائزة نوبل للسلام هذا العام، تقديرا لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع إريتريا.

وأكدت اللجنة في بيان لها الجمعة، تقديرها لجميع الجهود التي من شأنها إنهاء الصراعات ونشر ثقافة التعايش والسلام في جميع أنحاء العالم، معربة عن تطلعها في أن تسهم الجوائز العالمية الداعمة لقيم التسامح والتعايش في تشجيع الجميع علي العمل الجاد لتوفير مناخ آمن للعيش المشترك بين مختلف الشعوب والثقافات.

وطالبت لجنة وثيقة الأخوة الإنسانية، التي أعلنها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان فبراير الماضي، قادة العالم وصناع السياسات الدولية والاقتصاد العالمي بالعمل جدياً على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام والعمل علي إيقاف سيل الدماء البريئة، ووقف ما يشهده العالم حالياً من حروب وصراعات.