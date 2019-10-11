أخبار مصر | عاجل.. هبوط اضطراري لطائرة خدمات البترول بالبحر شمال بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هبوط اضطراري لطائرة خدمات البترول بالبحر شمال بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني المصرى، أن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول تعرضت اليوم لهبوط اضطراري في البحر على بعد ٦٥ ميل شمال بورسعيد، في أثناء عودتها من أحد حفارات البترول متجهة الي مدينه بورسعيد وعلي متنها ٣ ركاب أجانب واثنين من افراد طاقم الطائرة وهم جميعا بخير.



وأوضح المصدر، أنه قد تم ارسال فريق البحث والإنقاذ لتحديد موقع الحادث وانتشال ركاب الطائرة واسعافهم وتم تشكيل لجنة للوقوف علي أسباب الواقعة.

سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا..