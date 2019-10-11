أخبار مصر | مشيرة خطاب: المنطقة العربية في مأزق خطير (صور)

افتتحت "بدر الدين" الصالون الثقافي بكلمة ترحيب بالحضور، وأشادت ببطولات الجيش المصري الباسل الذي حقق نصر أكتوبر المجيد في حرب 1973 وقدمت تحية اعتزاز وفخر وإجلال لأبطاله الأحياء والشهداء، واستهلت الحديث بموضوع الصالون مؤكدة علي استثمار كل ما هو عقلاني في ثقافتنا العربية كي تتواكب مع الحداثة، كما يجب أن نستقى من الفلاسفة الكبار أمثال ابن رشد وابن سينا وأبوبكر الرازي وابن طفيل مواكبة العصر والحداثة، فكما قال الفيلسوف كانط "أن العقل لا يلغى الدين" لذلك نحتاج إلى إبداعات وتطورات متفاعلة ونأخذ من الغرب العلم والتكنولوجيا ولا نأخذ بما لا يتناسب مع قيمنا.

وجاءت كلمة السفيرة مشيرة خطاب حول عدة محاور، قائلة: إن المنطقة العربية في مأزق خطير حيث أن الاهتمام بالعلم والأبحاث غير كافي فلابد من اهتمام أكثر بالبحث العلمي والخدمات والتعليم والصحة والمشاركة السياسية ومساحة الرأي فالوصفة للنجاح معروفة بالأخذ بأسباب التقدم وان دول مثل فيتنام وكوريا الجنوبية التي بدأت معنا في الستينات متقدمة عنا وان الإصلاح الاقتصادي تأخر 50 سنة ولابد من سياسة تستهدف في المقام الأول الفقراء لا المواطن الغنى أو السائح مع العمل زيادة وعي المواطن وتناولت ما تضمنه دستور 2014 واعتبار التمييز بين المواطنين جريمة وان مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها وأن حق المرأة والطفل واضح عما كان عليه الوضع في دستور 2012.

كما شهد الصالون الثقافي حضور كل من المستشار سرى صيام قاضى القضاة، والأستاذ أحمد التازي سفير المغرب، والمستشارين عادل الشريف وعبد العزيز سلمان نائبا المحكمة الدستورية العليا، والدكتور فخري الفقي، والمستشار الدبلوماسي محمد أبوزيد والأستاذة لانا أبوزيد بالمجلس القومي للمرأة، والمستشارين محمد الشناوي وعادل ماجد وعدلى حسين وجمال عليوة ومحمد صبري يوسف ورشا الشنواني والسفيرة رانيا البنا والدكتور محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق.